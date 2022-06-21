Экс-игрок «Алании» Карацев приговорён к пяти годам тюрьмы за мошенничество

Бывший нападающий «Алании» Таймураз Карацев приговорён к тюремному сроку, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, Савёловский суд Москвы признал Карацева и его сообщников виновными по статье «Мошенничество». Экс-футболист был приговорён к пяти годам колонии общего режима.
Напомним, Карацев занимался мошенничеством путём получения денег в долг у известных спортсменов от имени их друзей. Бывший футболист просил дать взаймы от пяти до 75 тыс. рублей.
Жертвами Карацева и его подельников стали экс-вратарь «Рубина» Илие Чебану, полузащитник «Челси» Алсу Абдуллина, народный артист России Эдгард Запашный и другие.
Карацев выступал за вторую команду «Алании» с 2012 по 2014 год. За клуб он сыграл в 40 матчах и отметился пятью забитыми мячами.
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