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Стало известно, кто станет тренером по физподготовке в штабе Йокановича в «Динамо»

Стало известно, кто станет тренером по физподготовке в штабе Йокановича в «Динамо»
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В штаб нового главного тренера «Динамо» Славишы Йокановича войдёт испанский тренер по физподготовке Рафаэль Кристобаль. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Кристобаль уже работал с Йокановичем в «Фулхэме». Также у тренера есть опыт работы в «Лас-Пальмас».

Напомним, 17 июня московское «Динамо» объявило о заключении контракта с 53-летним сербским специалистом Славишей Йокановичем. Контракт заключён на сезон-2022/2023 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/2024 и 2024/2025 соответственно в случае достижения определённых результатов.

Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.

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