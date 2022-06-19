У «Динамо» новый тренер: сможет ли Йоканович обойти «Спартак» Абаскаля и ЦСКА Федотова?

Перед стартом нового розыгрыша чемпионата России по футболу в клубах происходит много перестановок на позиции главного тренера. Московский «Спартак» позвал молодого Гильермо Абаскаля, ЦСКА договорился с Владимиром Федотовым, а в «Локомотиве» остался Заур Хапов.
Владимир Федотов рассказал, как его приняли в ЦСКА.
Со столичным «Динамо» подписал контракт ранее возглавлявший «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм» серб Славиша Йоканович. Эксперты оценили шансы бело-голубых стать лучшим клубом Москвы по итогам нового сезона чемпионата России.
Заключить пари на то, что команда финиширует выше всех соседей, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20 — 31% вероятности.
Шансы «Спартака» и ЦСКА ровно такие же. Сделать ставку на успех «Локомотива» можно с коэффициентом 7.00 (14% вероятности), а триумф «Торпедо» оценивается в 35.00 (2,8%).
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