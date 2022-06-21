«Очередное узаконенное ограбление». Широков — о новом решении ФИФА по легионерам в РПЛ

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал последнее решение ФИФА в деле иностранных футболистов.

«Возможен уход оставшихся легионеров — это же дело каждого. Захотел — уехал, захотел — остался. Никаких правовых норм нет. Вернее, они есть, но не соблюдаются никак. Допустим, Рыбус, остался в «Спартаке» — в сборную не вызвали. Сейчас кто-то посмотрит на это и скажет: а я хочу в сборной играть, надо уезжать. Никаких юридических последствий для них это не будет иметь. Им всё равно — взяли да уехали.



Если бы это было наказуемо, однако же этого нет. Очередное узаконенное ограбление. Как клубы будут на это реагировать, я просто не понимаю. В международный суд подавать? Там всё шито-крыто. Ещё говорят, что у нас суды куплены. Что тогда говорить про цивилизованную Европу, я боюсь представить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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