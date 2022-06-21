«Грабёж это или ограбление?» Что известно о новом решении ФИФА по легионерам РПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новое заявление по поводу иностранных игроков, принадлежащих клубам РПЛ. Теперь у легионеров есть возможность приостановить действие своих контрактов до 30 июня 2023 года.

Почему ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты?

Это связано с событиями на Украине. Похожая история была в марте нынешнего года. Тогда ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ и подписать временные договоры (до 30 июня 2022-го) с другими командами. У иностранцев был месяц на то, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе, после чего дополнительное окно закрывалось. Этим правом воспользовалась немалая группа игроков, в результате чего наибольшие потери понесли «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

Сейчас расклад немного иной. Теперь у иностранных игроков и тренеров есть всего 10 дней, чтобы принять решение. Они должны уведомить клубы РПЛ до 30 июня нынешнего года. Таким образом, команды чемпионата России смогут планировать трансферную кампанию, исходя из решения легионеров. Весной у клубов такой возможности не было.

Новое решение ФИФА наверняка удовлетворит некоторых легионеров. К примеру, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ещё в мае выразил надежду, что ему не придётся возвращаться в Россию. По словам члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, защитник Филип Дагерстоль также не намерен играть в РПЛ. Руководитель подмосковного клуба ещё несколько дней назад отметил, что футболист и его агент ждут нового решения ФИФА. Вот и дождались.

Джордан Ларссон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кто из легионеров уехал из России в прошлый раз

«Краснодар» весной почти сразу приостановил контракты со всеми легионерами. Впоследствии клуб расторг договоры с Виктором Классоном и Реми Кабелла. Несколько дней назад пресс-служба «быков» сообщила, что в команду вернулись защитник Кайо и нападающий Джон Кордоба. Какой будет их дальнейшая судьба, пока непонятно. Почти все легионеры, за исключением Али Соу, покинули «Ростов». «Рубин» расторг контракт с Хвичей Кварацхелией и приостановил договоры со всеми другими иностранцами. В команде из легионеров на тот момент остались лишь Монтассар Тальби и Оливер Абильгор.

Уезжали не только футболисты, но и тренеры. Немец Даниэль Фарке простился с «Краснодаром», так и не проведя с командой ни одного официального матча. Уехал из России и его соотечественник — Маркус Гисдоль, работавший с «Локомотивом». По окончании сезона свои посты освободили Сандро Шварц и Паоло Ваноли, тренировавшие «Динамо» и «Спартак» соответственно. С полным списком, уехавших весной игроков и тренеров можно ознакомиться ниже.

Как на решение ФИФА отреагировали в России

РФС выразил несогласие и отметил, что окажет клубам любую юридическую и иную поддержку, если те оспорят решение ФИФА.

— Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года.

РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключённые после 24 февраля 2022 года.

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался о решении ФИФА в более жёсткой форме.

Александр Медведев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Я не видел решения ФИФА. В знаменитом произведении была цитата: «Грабёж это или ограбление?». Тут и кража, и грабёж, и ограбление. Моё отношение к этому категоричное. У многих игроков после этого периода контракты могут и закончиться. Не надо забывать, что клубы платили серьёзные трансферные суммы. Но по компенсации я ничего не слышал. Мы снова сталкиваемся, что, несмотря на записанные в ФИФА правила о дискриминации, это игнорируется.

В прошлом сезоне никто из наших игроков не воспользовался такой возможностью. Надеюсь, в этот раз будет также. У Ловрена заканчивается контракт в 2023 году. Будем разговаривать с футболистами. У нас достаточно аргументов, чтобы игроки остались.