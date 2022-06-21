Источник: Артём Дзюба заключит контракт с «Фенербахче» с зарплатой более € 2,5 млн в год

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает «Матч ТВ».



По информации источника, российский форвард заключит с турецким клубом контракт с зарплатой более € 2,5 млн в год.

«Артём и представитель «Фенербахче» обсуждали контракт ещё зимой. На большие деньги, чем сейчас, и в данный момент остановились на схеме € 2,5 млн в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту. Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию», — сообщил источник.

Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.