«Меня кинули». Почему Дзюба сейчас ищет клуб без агента

Похоже, Артём Дзюба действительно покинет Россию. У нападающего истёк контракт с «Зенитом», никакой информации о новой команде в РПЛ не появилось, а сейчас уже ни для кого не секрет, что им интересуются сразу три турецких клуба. Но у этой саги есть одна интересная деталь: по нашей информации, Дзюба занимается переходом без агентов и ищет новую команду самостоятельно. Как же так вышло? Для этого нужно пройтись по карьере Артёма.

В 2018-м Дзюба мог уехать в Англию. Не срослось, и Артём обиделся

Хороший шанс уехать в Европу у Дзюбы был после домашнего ЧМ-2018, где он тащил и помог сборной России добраться до четвертьфинала. Тогда отъездом форварда занимались агент Алан Агузаров (a.k.a. юрист Станислава Черчесова) и Николай Грамматиков (основатель профсоюза футболистов и тренеров России). Они работали над трансфером в «Эвертон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм», и ближе всего Дзюба был к Лондону. Однако выбор клуба в итоге пал не на Артёма, а на Лукаса Переса.

Алан Агузаров Фото: Из личного архива Алана Агузарова

Для Дзюбы срыв сделки оказался неприятным сюрпризом, и он обиделся на агентов. Артём открыто раскритиковал тех, кто, по его мнению, был во всём виноват.

Артём Дзюба бывший нападающий «Зенита» «Мог уехать в Англию, но меня кинули агенты. Понял, что российские агенты не совсем солидные люди. Так что остаюсь в «Зените»: у меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем (Семаком. — Прим. «Чемпионата»)».

В декабре 2018-го Дзюба дал интервью «СЭ» и рассказал о сорвавшемся переходе подробнее. И агентам снова от него досталось. Вот цитата:



— На меня вышел один человек – не буду называть его фамилию. Зингаревич? Нет, он присутствовал там в качестве одного из тех, кто мог чем-то помочь. Но это тоже оказалось просто словами, ничем не подкреплёнными. После этого я уверен, что в России нет хороших агентов, которые действительно могут помочь тебе сделать что-то в Европе. На российском рынке ещё могут порешать, а на европейском — без шансов.

Я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». «Вест Хэм» очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал всё возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду. Но когда наступил день «Х», люди, которые этим занимались и говорили, что всё в порядке, просто растворились, исчезли.

Дзюба палил по агенту Артёмову. А агент Сафонов признавался, что с ним нелегко

История из 2019-го. Агент Олег Артёмов тогда заявил, что Дзюба прекратил сотрудничество с ним после ЧМ-2018:



— Дзюба отошёл от меня после чемпионата мира. Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату € 7 млн. Причём он сделал заявление — китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушёл — он от многих ушёл.

Олег Артёмов Фото: matchtv.ru

Дзюба не просто отреагировал. Он заявил, что никогда не работал с Артёмовым. Вот его мощный спич для «Матч ТВ»:



— Если честно, я удивляюсь и поражаюсь, насколько бессовестными людьми надо быть, чтобы говорить такие вещи. Во-первых, я никогда официально с этим агентом и его компаньонами не сотрудничал. Во-вторых, неофициальные контакты прекратились не после чемпионата мира. Это произошло, когда у меня начались проблемы с продолжением карьеры в «Зените» зимой 2017-2018 года. Тогда многие в футболе, в том числе и эти агенты, от меня отвернулись. Ещё и сразу предложили в «Зенит» на моё место другого игрока.

К сожалению, у нас в России так часто с агентами бывает. Когда у тебя всё хорошо и ты в фаворе, они тебе всячески помогают. На всём готовеньком. А когда проблемы — исчезают моментально. Спросите об этом у любого футболиста. Трубки перестают брать и так далее. Так произошло и в моём случае. После чего перестал с ними общаться.



Должно быть так, чтобы агент был твоим старшим товарищем, чтобы он в любой ситуации защищал и преследовал твои интересы. Всегда и навсегда. Поэтому в данном случае слышать слова товарища Артёмова довольно странно. Говорит он, а стыдно мне. Не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артёмов со мной работал.

А вот кто точно работал с Дзюбой напрямую, так это Алексей Сафонов. Всё в том же 2019-м он признался, что Артём был непростым клиентом:



— Я был агентом Дзюбы четыре-пять лет. Почему расстались? Контракт кончился, не стали продлевать. Сложный ли он клиент? Да, непростой. Многое решает отец. В своё время такая обстановка складывалась, что Дзюба хотел играть именно в «Спартаке». Думаю, не сложились отношения с Асхабадзе и Карпиным, они его оттуда выдавливали. Учитывая, что у меня были нормальные контакты с Карпиным, я попадал между двух огней.

Алексей Сафонов Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Конфликт с Ткаченко. Дзюба зарядил по одному из главных агентов России

Пару лет назад у Дзюбы была затяжная перепалка с Василием Уткиным. Блогер подкалывал футболиста, а тот ждал момента, чтобы ответить. И, когда этот момент настал, зацепил Германа Ткаченко.

Агент попал под раздачу, потому что находится в хороших отношениях с Уткиным. Вот что выдал Дзюба:



— Ткаченко — чемпион мира среди лицемеров. Удивительно, как такие люди, как Керимов, доверяют таким двуличным людям, как Ткаченко. У него потрясающе поставлена речь, это правда. В лицо он будет улыбаться, целоваться, а потом первым воткнёт нож в спину. Уткин что-то выставляет, потом Смолов это лайкает, спортивные сайты начинают обсуждать. Ну это смешно. Он думает, что умнее других.

Герман Ткаченко Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Разумеется, Ткаченко в стороне не остался.

Герман Ткаченко футбольный агент «Дзюбе ничего отвечать не буду, у него амнистия за чемпионат мира. Принёс нам всем тогда радость, пусть теперь несёт всякую чушь».

А спустя время Ткаченко добавил. Летом 2020-го Дзюба мог оказаться в «Тоттенхэме», но с Жозе Моуринью так и не поработал. В 2021-м агент поделился подробностями:



— Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: «I need bench-option for Kane». Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу». Жозе согласился, но в итоге не взял. Поэтому все разговоры… Нет сейчас абсолютного спроса на российских игроков. Этим надо заниматься. Потому что на самом деле это сладкие опции для иностранных клубов.

Теперь, после всех конфликтов, Дзюба занимается переездом в Турцию без посредников. А хорошо это или плохо, узнаем скоро. Не раньше, чем состоится переход.