Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прибыл в Москву
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Недавно назначенный главным тренером «Динамо» Славиша Йоканович прибыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. При встрече сербу вручили шарф московского клуба.
Напомним, 17 июня московское «Динамо» объявило о заключении контракта с 53-летним сербским специалистом Славишей Йокановичем. Контракт заключён на сезон-2022/2023 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/2024 и 2024/2025 соответственно в случае достижения определённых результатов.
Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в штаб Йокановича войдёт испанский тренер по физподготовке Рафаэль Кристобаль.
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