Частный самолёт Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии

Частный самолёт нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии, сообщает Goal.com.



По информации источника, форвард вылетел из Барбадоса в Сан-Паулу. Во время полёта была обнаружена проблема с лобовым стеклом, из-за которой пилотам пришлось совершить аварийную посадку. Самолёт приземлился в Боа-Висте, столице бразильского штата Рорайма. Неймар провёл два часа в региональном аэропорту, пока механики решали проблему, и фотографировался с сотрудниками аэропорта.

Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне бразилец в 22 матчах французской Лиги 1 забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Первый гол Неймара за «Сантос»: