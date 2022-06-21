«Зенит» — «Нижний Новгород»: Гоцук сравнял счёт

В матче Кубка Матч Премьер «Зенит» встречается с «Нижним Новгородом». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. К 42-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Нижний Новгород».

На 39-й минуте встречи защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук забил ответный гол в ворота санкт-петербургского клуба.

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.