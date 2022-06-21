Умяров: жду Зиньковского в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал об отношениях с игроком «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.

«Я отлично знаком с Зиньковским. Он старше меня. Когда были в одном интернате «Чертаново», общались не так часто — слишком много народу живёт. Потом играли в одной команде во второй лиге, в первой лиге — сблизились. Конечно, жду его в «Спартаке». Зиньковский — хороший игрок.

Буквально недавно услышал об уходе Ещенко — папа рассказал. Не успел даже написать что-то Андрею. Ещё предстоит это сделать. Грустно, конечно. Когда я только пришёл в «Спартак», он уже был в команде. Ещенко с Ребровым — ветеранчики, которые помогли в адаптации каждому. Я безумно благодарен. Я ещё напишу ему», — цитирует Умярова «Спорт-экспресс».