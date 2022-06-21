Sky Sport Italia: «Челси» и «Интер» согласовали условия аренды Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку перейдёт в «Интер» на правах аренды, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, миланский клуб заплатит за аренду бельгийского форварда € 8 млн без учёта дополнительных расходов. Отмечается, что сделка будет зависеть от результатов медицинского осмотра Лукаку.

Напомним, Лукаку пополнил состав «Челси» прошлым летом, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. Соглашение бельгийского нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Интер» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом стал «Милан».

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