В «Зените» сообщили, что Барриос прилетит в Санкт-Петербург 22 июня

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда полузащитник Вильмар Барриос прибудет в Санкт-Петербург.

«Барриос завтра вечером будет в Санкт-Петербурге», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что Барриос рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить свой контракт с санкт-петербургским клубом на год.

Напомним, действующий контракт Барриоса с «Зенитом» истекает летом 2026 года. 28-летний колумбийский футболист выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. В минувшем сезоне Вильмар Барриос провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу, не отметившись забитыми голами.