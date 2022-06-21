В «Зените» сообщили, что Барриос прилетит в Санкт-Петербург 22 июня
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда полузащитник Вильмар Барриос прибудет в Санкт-Петербург.
«Барриос завтра вечером будет в Санкт-Петербурге», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее сообщалось, что Барриос рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить свой контракт с санкт-петербургским клубом на год.
Напомним, действующий контракт Барриоса с «Зенитом» истекает летом 2026 года. 28-летний колумбийский футболист выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. В минувшем сезоне Вильмар Барриос провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу, не отметившись забитыми голами.
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