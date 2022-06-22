Полузащитник «Зенита» Кравцов прокомментировал итоги матча с «Нижним Новгородом»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов прокомментировал результат матча предсезонного турнира с «Нижним Новгородом» (1:1, 5:3 — по пенальти).
«Сегодня была первая игра, мы только входим в сезон. Нужно забивать голы и решать исход матча раньше, чтобы не доводить до этих пенальти. Тем не менее, думаю, что для первой игры всё прошло нормально — вкатимся! Самое главное — набрать игровой тонус, поэтому все получили игровую практику. А вообще — победить, побеждать всегда нужно. Хорошо, что мы сегодня выиграли.
Чувствую себя прекрасно, всегда рад играть по 90 минут. Всем всегда хочется победить, все рвут и мечут, доказывают, я не исключение. Для меня «Смена» — очень родной стадион — здесь я начинал играть в молодёжке, потом плавно перешёл в «Зенит»-2, а теперь играю с основной командой. Я в академии «Зенита» с шести лет, и мне очень приятно сюда возвращаться», — цитирует Кравцова пресс-служба клуба.
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