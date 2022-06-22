Милан Гайич поделился мнением о работе с Владимиром Федотовым в ЦСКА

26-летний сербский крайний защитник московского ЦСКА Милан Гайич, недавно пополнивший клуб на правах свободного агента, рассказал о первых впечатлениях после работы с наставником армейцев Владимиром Федотовым.
«Знаете, сейчас для меня здесь (на сборах. – Прим. «Чемпионата») дни проходят очень быстро, но я уже успел познакомиться с ребятами – все очень вежливые и отнеслись ко мне хорошо. Кристиян Бистрович говорит на моём языке, он многое мне уже объяснил и показал, так что я влился сразу.
Я работал с разными тренерами и у всех свой подход, стиль и видение футбола. Здесь тренер старается создать позитивную атмосферу, в которой мне проще прогрессировать. При этом, он довольно требовательный к правильности выполнения задания, но всегда ставит футбол на первое место, то есть мы должны получать удовольствие от игры и это то, что мне как раз нужно», — сказал Гайич в эфире программы «Все на матч!»
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
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