«Милан» заинтересован в игроке «Сассуоло» после неудачи в переговорах по трансферу Саншеша

Полузащитник «Сассуоло» Хамед Траоре попал в сферу интересов «Милана» после того, как «россонери» не сумели договориться о трансфере Ренату Саншеша из «Лилля». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация о том, что «Милан» является главным претендентом на Ренату Саншеша, а подписание контракта с чемпионом Европы 2016 года должно произойти в самое ближайшее время. Однако, по последним сообщениям СМИ, Саншеш договорился о переходе в «ПСЖ».

22-летний Хамед Траоре является воспитанником академии «Эмполи». Он играл в «Сассуоло» сначала на правах аренды из «Эмполи», а затем на постоянной основе, перейдя в клуб за € 16 млн в 2019 году.

В минувшем сезоне полузащитник забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах за «Сассуоло». Сообщается, что итальянский клуб рассчитывает получить за ивуарийского футболиста порядка € 25 млн.