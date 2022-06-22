«Лидс» отверг предложение «Арсенала» по трансферу Рафиньи

«Лидс» ответил отказом на предложение лондонского «Арсенала» по трансферу бразильского вингера Рафиньи Рафаэла Диаса Беллоли. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «канониры» предложили «Лидсу» за бразильского игрока гораздо меньше € 60 млн, в которые оценил игрока его нынешний клуб. Ранее появлялась информация о том, что «Лидс» не продаст Рафинью «Арсеналу» за сумму меньшую чем € 75 млн.

Отмечается, что бразильский полузащитник предпочитает перейти в испанскую «Барселону». Однако каталонский клуб не может позволить себе трансфер Рафиньи по экономическим условиям.

Ранее сообщалось, что интерес к Рафинье также проявляют «Тоттенхэм» и «Челси». Контракт бразильского вингера с «Лидсом» истекает летом 2024 года.