«Лидс» отверг предложение «Арсенала» по трансферу Рафиньи
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«Лидс» ответил отказом на предложение лондонского «Арсенала» по трансферу бразильского вингера Рафиньи Рафаэла Диаса Беллоли. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, «канониры» предложили «Лидсу» за бразильского игрока гораздо меньше € 60 млн, в которые оценил игрока его нынешний клуб. Ранее появлялась информация о том, что «Лидс» не продаст Рафинью «Арсеналу» за сумму меньшую чем € 75 млн.
Отмечается, что бразильский полузащитник предпочитает перейти в испанскую «Барселону». Однако каталонский клуб не может позволить себе трансфер Рафиньи по экономическим условиям.
Ранее сообщалось, что интерес к Рафинье также проявляют «Тоттенхэм» и «Челси». Контракт бразильского вингера с «Лидсом» истекает летом 2024 года.
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