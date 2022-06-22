Гаранин: чтобы у русских тренеров была возможность работать, надо самим что-то показать

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался по поводу иностранных специалистов в Российской Премьер-Лиге.
«Когда я впервые пришёл в «Арсенал», у меня всё сложилось благодаря людям, помогавшим перейти из детско-юношеского футбола. Я видел, как работал Божович и его штаб, они оставили приятное впечатление. Миодраг — сильный тренер со своей идеей. Я видел, как он общается с футболистами, какой был микроклимат внутри.
Это я к тому, что нельзя делить на «плохих иностранцев» и «хороших россиян». Что у нас, что за границей есть как сильные профессионалы, так и люди, которые приходят, возможно, благодаря нефутбольным моментам. Конечно хотелось бы, чтобы нашим ребятам давали возможность работать, но мы должны понимать: чтобы эта возможность была, нужно и самим что-то показать.
Не должно быть ситуации, например, «Я — русский Гаранин, так что возьмите меня тренером, условно, сборной России». Нет, я должен соответствовать каким-то критериям, у меня должны быть знания, понимание и умения, а также определённый результат через определённую модель игры», — цитирует Гаранина Metaratings.
- 22 июня 2022
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