Вадим Гаранин: не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуриньо

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о своём отношении к тому, что его обсуждают.
«Любой человек всегда жаждет, чтобы о нем говорили только хорошее, чтобы его хвалили. Но такого не бывает, и это, наверное, правильно, ведь идеальных людей нет. Бывает, дилетанты начинают умничать и обсуждать работу разных людей, это я глобально говорю. Я сейчас спокойно к этому отношусь. Меня родители учили быть нормальным человеком, и мне стыдно лить на кого-то помои, обсуждать «за глаза».
Моя жена сейчас задает вопросы: «А вот этот тренер хороший? А этот?» Я ей говорю: «Как я могу ответить на твой вопрос, не находясь внутри?» Если бы я видел тренировочные процессы, видел отношения в команде, то мог бы ответить. Но как я могу сформировать свое мнение, если не знаю, что происходит внутри? А когда меня обсуждают, то я спокойно к этому отношусь. Я стал сильнее.
Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуриньо. Я вообще не хочу проводить параллели, каждый человек в любой отрасли индивидуален. Не может быть два Моуриньо, два Клоппа, два Гвардиолы. У людей могут быть похожие идеи, но все они разные. Так что я не сторонник таких сравнений», — цитирует Гаранина Metaratings.
- 22 июня 2022
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