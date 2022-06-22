Воспитанник «Краснодара» Илья Жигулёв находится на просмотре в «Спартаке»

На предсезонном сборе московского «Спартака» в Тарасовке, который стартовал сегодня, 22 июня, на просмотре находится воспитанник «Краснодара» Илья Жигулёв. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».

26-летний воспитанник «Краснодара» ранее выступал за молодёжную сборную России. В минувшем сезоне центральный полузащитник играл в чемпионате Польши за клуб «Заглембе».

Также за время своей профессиональной карьеры Илья Жигулёв выступал за «Ротор», «Тосно», «Урал», молдавский клуб «Милсами» и за вторую команду «Краснодара». За основную команду «быков» Жигулёв провёл 23 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость полузащитника в € 750 тыс.