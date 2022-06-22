Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овечкин поздравил главу Дагестана с выходом махачкалинского «Динамо» в ФНЛ

Овечкин поздравил главу Дагестана с выходом махачкалинского «Динамо» в ФНЛ
Комментарии

Игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил махачкалинское «Динамо» с выходом в ФНЛ.

«Сергей Алимович, приветствую вас. Хочу поздравить «Динамо» с выходом в ФНЛ. Удачи!» – сказал Овечкин в видео, опубликованном в телеграм-канале главы Дагестана Сергея Меликова.

В ответ на это политик поблагодарил хоккеиста.

«Спасибо большое за поздравление, Александр! В каждом виде спорта динамовцы оставляют свой след, вы и ваша семья – яркий тому пример.

Надеюсь, махачкалинский футбольный клуб сбережёт лучшие традиции динамовцев и порадует нас красивыми голами и блестящими победами в ФНЛ!

А вас от имени всех дагестанцев я с удовольствием приглашаю в нашу республику!» – написал Меликов в своем телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022