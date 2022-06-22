Овечкин поздравил главу Дагестана с выходом махачкалинского «Динамо» в ФНЛ
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Игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил махачкалинское «Динамо» с выходом в ФНЛ.
«Сергей Алимович, приветствую вас. Хочу поздравить «Динамо» с выходом в ФНЛ. Удачи!» – сказал Овечкин в видео, опубликованном в телеграм-канале главы Дагестана Сергея Меликова.
В ответ на это политик поблагодарил хоккеиста.
«Спасибо большое за поздравление, Александр! В каждом виде спорта динамовцы оставляют свой след, вы и ваша семья – яркий тому пример.
Надеюсь, махачкалинский футбольный клуб сбережёт лучшие традиции динамовцев и порадует нас красивыми голами и блестящими победами в ФНЛ!
А вас от имени всех дагестанцев я с удовольствием приглашаю в нашу республику!» – написал Меликов в своем телеграм-канале.
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