«Зенит» ответил на ролик «Спартака» фрагментом очной игры 7:1 в стиле «Ералаша»

Пресс-служба «Зенита» в своих социальных сетях опубликовала ролик-ответ на представление московским «Спартаком» календаря на сезон-2022/2023. Красно-белые выполнили видеоролик в стиле юмористического киножурнала «Ералаш». В «Зените» ответили видео в том же стиле, вспомнив матч со «Спартаком», который закончился со счётом 7:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Права на видео принадлежат телеграм-каналу «Зенита».
В видеоролике пресс-службы «Зенита» мальчик из «Ералаша» от лица болельщика «Спартака» комментирует игру с «Зенитом», когда красно-белые проиграли 1:7. Мальчик возмущается неудачными действиями футболистов красно-белых, критикует судейство и жалуется на несправедливость.
Напомним, «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России 9 июля.
- 22 июня 2022
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