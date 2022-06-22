Источник: вратарь сборной Англии перешёл в «Ньюкасл»

Вратарь «Бёрнли» Ник Поуп сменил клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, в ближайшее время «Ньюкасл» официально объявит о трансфере голкипера. Сделка заключена.

На прошлой неделе сообщалось, что Поуп интересен главному тренеру «Ньюкасла» Эдди Хау. Голкипер сборной Англии является одной из приоритетных целей «сорок» на вратарскую позицию. В прошлом сезоне чаще всего из вратарей «Ньюкасла» на поле появлялся Мартин Дубравка.



Ник Поуп провёл восемь матчей за сборную Англии, пропустив один мяч. В минувшем сезоне у вратаря 36 матчей за «Бёрнли» с девятью сухими играми. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.



Ник Поуп перешёл в «Бёрнли» из клуба «Чарльтон Атлетик» в 2016 году за € 750 тыс.