Игрок «Краснодара» Рейхмен перешёл в «Торпедо»
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Полузащитник «Краснодара» Богдан Рейхмен перешёл в «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Игрок в начале своей карьеры занимался в школе харьковского «Металлиста». С 2014 года находился в системе футбольного клуба «Краснодар». Дебютировал за третью команду «быков» в 2018 году в матче Профессиональной футбольной лиги с ростовским СКА. Первый мяч забил в Молодёжной лиге, играя со сверстниками из «Рубина».
В Футбольной национальной лиге Богдан дебютировал 10 июля 2021 года. В прошлом сезоне Рейхмен провел 31 матч за «Краснодар-2», забил три мяча и стал автором четырёх результативных передач. Также в сезоне-2021/2022 Богдан привлекался к четырём играм за «Краснодар» в Премьер-Лиге.
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