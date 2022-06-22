«Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф». Ларин опубликовал фото Пруцева, Зиньковского и Умярова

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин в соцсетях опубликовал фотографию, на которой изображены полузащитники «Спартака» Данил Пруцев и Наиль Умяров, а также хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский. Выходцы академии «Чертаново» в скором времени могут объединиться в московском клубе, на что намекнул Ларин.

«Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф», — подписал фотографию Ларин, вспомнив детскую сказку «Три поросёнка». Одно из прозвищ московского «Спартака» — «свиньи». Функционер намекает, что Зиньковский в ближайшее время станет игроком красно-белых, как и сообщалось ранее.



Напомним, сообщалось, что Зиньковский будет получать в «Спартаке» около 6 млн рублей в месяц.

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