Берарди: я понял, что уход из «Сассуоло» дастся мне легко
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Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди рассказал, что может переехать.
«Мне нравится жить здесь. Я тут уже 11 лет, а сейчас понял, что уход из «Сассуоло» дастся мне легко. Это всё благодаря моей жене и сыну. С ними я везде чувствую себя как дома», — цитирует Берарди издание Chi.
В прошедшем сезоне в 27 матчах итальянской Серии А Берарди забил 14 голов и отдал 11 голевых передач. Нападающий является лучшим игроком чемпионата по системе «гол+пас». Соглашение между нападающим и «Сассуоло» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.
Прошлым летом Берарди в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы. В финале команда Роберто Манчини переиграла сборную Англии.
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