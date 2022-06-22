Берарди: я понял, что уход из «Сассуоло» дастся мне легко

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди рассказал, что может переехать.

«Мне нравится жить здесь. Я тут уже 11 лет, а сейчас понял, что уход из «Сассуоло» дастся мне легко. Это всё благодаря моей жене и сыну. С ними я везде чувствую себя как дома», — цитирует Берарди издание Chi.

В прошедшем сезоне в 27 матчах итальянской Серии А Берарди забил 14 голов и отдал 11 голевых передач. Нападающий является лучшим игроком чемпионата по системе «гол+пас». Соглашение между нападающим и «Сассуоло» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.



Прошлым летом Берарди в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы. В финале команда Роберто Манчини переиграла сборную Англии.