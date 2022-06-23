Бывший игрок «Зенита» Хави Гарсия завершил карьеру

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия объявил о завершении игровой карьеры. Об этом он сообщил в своей социальной сети.
За российский клуб испанец провёл 108 матчей. Гарсия покинул «Бетис» в 2020 году и перешёл в «Боавишту», которая стала его последней командой. «Боавишта» — чемпион Португалии (сезон-2000/2001), пятикратный обладатель Кубка и трижды — Суперкубка Португалии.
Гарсия играл в составе петербургского «Зенита» с 2014 по 2017 год. Испанский хавбек — чемпион России (сезон-2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2015/2016) и Суперкубка (2015, 2016) страны. В 2017 году Гарсия перешёл в «Бетис». За испанский клуб полузащитник сыграл в 64 матчах и забил один гол. Гарсия выступал за такие клубы, как мадридский «Реал», «Бенфика» и «Манчестер Сити».
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