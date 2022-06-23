Полузащитник «Фиорентины» Пульгар хочет покинуть клуб ради перехода в ЦСКА

Центральный полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар готов покинуть клуб ради перехода в московский ЦСКА, сообщает RedGol. По информации источника, чилиец также рассматривается армейцами в качестве усиления состава. Решение по футболисту должно быть принято в самое ближайшее время.



Эрик Пульгар в минувшем сезоне выступал за «Фиорентину» и «Галатасарай» (на правах аренды). Во всех турнирах футболист провёл 19 матчей и отдал одну результативную передачу. Контракт чилийца с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 6,5 млн.



Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме Милан Гайич поделился мнением о работе с Владимиром Федотовым в ЦСКА