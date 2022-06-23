«Сможет ли он играть в Венгрии?» Кавазашвили — о возможном переходе Дзюбы в «Ференцварош»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ференцвароша» к бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.



«Не знаю, какое будет воссоединение Дзюбы и Черчесова: вражеское, дружеское или ещё какое. Но я знаю, что в Венгрии к нам очень хорошо относятся — по этой причине они могут тепло принять Дзюбу. Но сможет ли он играть в Венгрии? Там очень жёсткий футбол.



Я думал, что, по разговорам в последнее время, он пойдёт в Турцию. В финансовом плане там для него условия были бы лучше. Единственное, сомневаюсь, что он выдержит климатические условия: в Турции жарко и влажно», — сказал Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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