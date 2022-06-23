Ал. Мостовой не верит, что после ухода из ЦСКА Языджи останется в РПЛ и перейдёт в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, который выступал за армейцев на правах аренды.



«Остаться Юсуфу в России, но не в ЦСКА — нереально. Это какая-то очередная уточка. Куда он уйдёт тогда? Что-то придумали. Какой «Зенит»? Где он там будет играть? Там и так перебор футболистов. Да ещё и «Лилль» требует больше 10 миллионов за игрока. Конечно, нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.

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