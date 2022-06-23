ЦСКА объявил об уходе Языджи

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе Юсуфа Языджи. Армейский клуб и «Лилль» не договорились о трансфере турецкого полузащитника, который выступал в России на правах аренды.

«Мы благодарим Юсуфа за яркий весенний отрезок в составе армейцев и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба ЦСКА.

25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.