Павел Каманцев назначен на должность главы судейского комитета РФС

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев утверждён в должности главы судейского комитета РФС. Вопрос был внесён в повестку заседания исполнительного комитета по предложению Ашота Хачатурянца.

«Павел Каманцев пришел в РФС по приглашению Ашота Хачатурянца в 2019 году и стал одним из авторов судейской реформы. При его участии РФС разработал новые регламенты и этические стандарты для рефери, увеличил фонд оплаты труда арбитров и сформировал прозрачную систему рейтингов и премирования. В марте 2022 года стал исполняющим обязанности департамента судейства после ухода с поста Витора Перейры.



РФС выражает благодарность Ашоту Хачатурянцу за работу на посту главы судейского комитета», — сообщает официальный сайт РФС.