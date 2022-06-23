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«Вы меня за дебила держите?» Гинер резко ответил на вопрос о переходе на «весна-осень»

«Вы меня за дебила держите?» Гинер резко ответил на вопрос о переходе на «весна-осень»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер резко ответил на вопрос о переходе чемпионата России на систему «весна-осень».

«Возможен ли переход на «весна-осень»? Это суперумный шаг. Обязательно надо. Мы должны идти в противовес всем. Вы давно в журналистике (обращение к журналисту. — Прим. «Чемпионата»)? Не помните, кто был инициатором перехода на «осень-весна»? А сейчас я должен вам ответить другое? Вы меня за дурака держите или за дебила? Меня учили старшие: «Сынок, с возрастом походку не меняй!» — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, почему переход Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» не имеет смысла.

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