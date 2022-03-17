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Возвращение РПЛ на систему «весна-осень» – преимущества и недостатки, мнение, подробности

Окей, Россия возвращается на «весну-осень». Кому от этого будет лучше?
Дмитрий Зимин
Возвращение РПЛ на систему «весна-осень»
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Вместо дачи – на стадион!

Андрей Аршавин – милая копия Евгения Гинера из 2009-го. Помните, чем занимался босс ЦСКА в тот период? Убеждал, что система «весна-осень» устарела, а для прогресса нужна синхронизация с Европой. Удивительно, но все топы (и не только они) его тогда поддержали – от Леонида Федуна до Григория Иванова. Не спрашивали разве что ФНЛ и ПФЛ, а ещё в пролёте остался Виталий Мутко. Бывший к тому моменту президент РФС не хотел таких перемен. И считал, что великим наш футбол сделает не изменение графика матчей. Возможно, он был прав.

Аршавин – актуальный Гинер. Последние пару лет он видит проблему российского футбола в системе «осень-весна», от которой надо избавиться. Новое выступление для «Чемпионата» как раз про это.

Футбольная Россия перешла на новую систему 10 лет назад. Кому от этого стало лучше? Футбольная Россия перешла на новую систему 10 лет назад. Кому от этого стало лучше?

«Нынешняя ситуация – хорошее время, чтобы вернуться к «весне-осень» – при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на «весну-осень». Это очень хороший шанс», – сказал Аршавин.

Андрей – большой шеф в «Зените» с хорошими контактами в УЕФА и ФИФА. Не просто так он проходил менеджерские курсы вместе с Дрогба, Кака и другими звёздами. И если он не исключил бан российского футбола на долгий период времени – значит, такой вариант действительно существует. Глобально Европе не особо нужны клубы из России в еврокубках. Им не помешал бы контракт с «Газпромом», но теперь не будет и его. Как не будет и сборной России на крупных турнирах. Пожалуй, это действительно лучшее время для реформ. И даже настолько радикальных.

Основной тезис перехода на систему «осень-весна» в 2010-м – прогресс в Европе. Объективно признаем – лучше не стало. Ещё один пункт – возможность приглашать более классных игроков из-за одинаковых трансферных окон. Первые пару лет это работало, потом курс валюты пробил облака, и клубы теперь зовут в основном тех же, кого и 15 лет назад – недорогих латиноамериканцев и средних европейцев. Теперь этот пункт не перспективен. В Россию из-за рубежа, скорее всего, поедут только клиенты Дмитрия Селюка и прочие ноунеймы. Дело даже не в отсутствии еврокубков, а в непредсказуемом курсе и ограничениях по валютным операциям. Некоторые уже сейчас бросают РПЛ по этой причине – футболистам сложно конвертировать рублевые зарплаты и выводить их из страны.

Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё при новой системе нам обещали строительство манежей (что-то действительно сделали) и инфраструктуру для профессиональных команд (в нижней части РПЛ, почти везде в ФНЛ и везде в ПФЛ – ничего не изменилось). Зато исчезло около 20 клубов: в основном в дальних уголках страны. Не удивительно: сложно представить жителей условного Иркутска, которые гоняют на футбол в конце ноября в минус 25 градусов. Подобная система ударила в первую очередь по низам. Два года назад Аршавин также это подчёркивал: «Вторая лига вообще умирает. Поэтому я бы подумал о том, чтобы вернуться к предыдущему формату. Раз вторая лига умерла, то откуда будут подпитываться команды? Нет прослойки между молодёжным футболом и самым высоким уровнем», – сказал он.

Это правда, мы ничего не получили от перехода на «осень-весну». К этому просто не оказались готовы. Богатые воспользовались шансом закупить звёзд, а в жизни средних и бедных ничего не поменялось. Такая же убогая инфраструктура с одним отличием – теперь её использовали на холоде.

Про «осень-весну» Аршавин погорячился. Но за мысль большое спасибо! Про «осень-весну» Аршавин погорячился. Но за мысль большое спасибо!

Вопрос – что мы получим от возвращения? Возрождение интереса к футболу в провинции? Не исключено. Деньги теперь остаются исключительно внутри страны, так что часть найдут и для футбола. Возможно, вновь перезапустятся некоторые клубы из второго дивизиона, которым климатически больше подходит играть летом. Глобальных изменений в РПЛ ожидать глупо. Кто-то представляет себе сюжет, по которому семьи из крупных городов массово отказываются от летней поездки на дачу ради футбола? Мне – сложно. Так что в самые жаркие месяцы интерес вовсе может упасть.

Хотя сейчас как раз то самое время, когда РПЛ не обязательно ставить на первое место. Для сохранения уровня и прогресса нужны радикальные реформы в низших дивизионах. Осталось понять, кому их проводить. Иначе даже возможный переход на старую систему ничего не изменит. А с возвращением России в европейское сообщество – снова всё будем менять?

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