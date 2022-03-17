Окей, Россия возвращается на «весну-осень». Кому от этого будет лучше?

Андрей Аршавин – милая копия Евгения Гинера из 2009-го. Помните, чем занимался босс ЦСКА в тот период? Убеждал, что система «весна-осень» устарела, а для прогресса нужна синхронизация с Европой. Удивительно, но все топы (и не только они) его тогда поддержали – от Леонида Федуна до Григория Иванова. Не спрашивали разве что ФНЛ и ПФЛ, а ещё в пролёте остался Виталий Мутко. Бывший к тому моменту президент РФС не хотел таких перемен. И считал, что великим наш футбол сделает не изменение графика матчей. Возможно, он был прав.

Аршавин – актуальный Гинер. Последние пару лет он видит проблему российского футбола в системе «осень-весна», от которой надо избавиться. Новое выступление для «Чемпионата» как раз про это.

«Нынешняя ситуация – хорошее время, чтобы вернуться к «весне-осень» – при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на «весну-осень». Это очень хороший шанс», – сказал Аршавин.

Андрей – большой шеф в «Зените» с хорошими контактами в УЕФА и ФИФА. Не просто так он проходил менеджерские курсы вместе с Дрогба, Кака и другими звёздами. И если он не исключил бан российского футбола на долгий период времени – значит, такой вариант действительно существует. Глобально Европе не особо нужны клубы из России в еврокубках. Им не помешал бы контракт с «Газпромом», но теперь не будет и его. Как не будет и сборной России на крупных турнирах. Пожалуй, это действительно лучшее время для реформ. И даже настолько радикальных.

Основной тезис перехода на систему «осень-весна» в 2010-м – прогресс в Европе. Объективно признаем – лучше не стало. Ещё один пункт – возможность приглашать более классных игроков из-за одинаковых трансферных окон. Первые пару лет это работало, потом курс валюты пробил облака, и клубы теперь зовут в основном тех же, кого и 15 лет назад – недорогих латиноамериканцев и средних европейцев. Теперь этот пункт не перспективен. В Россию из-за рубежа, скорее всего, поедут только клиенты Дмитрия Селюка и прочие ноунеймы. Дело даже не в отсутствии еврокубков, а в непредсказуемом курсе и ограничениях по валютным операциям. Некоторые уже сейчас бросают РПЛ по этой причине – футболистам сложно конвертировать рублевые зарплаты и выводить их из страны.

Гжегож Крыховяк Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё при новой системе нам обещали строительство манежей (что-то действительно сделали) и инфраструктуру для профессиональных команд (в нижней части РПЛ, почти везде в ФНЛ и везде в ПФЛ – ничего не изменилось). Зато исчезло около 20 клубов: в основном в дальних уголках страны. Не удивительно: сложно представить жителей условного Иркутска, которые гоняют на футбол в конце ноября в минус 25 градусов. Подобная система ударила в первую очередь по низам. Два года назад Аршавин также это подчёркивал: «Вторая лига вообще умирает. Поэтому я бы подумал о том, чтобы вернуться к предыдущему формату. Раз вторая лига умерла, то откуда будут подпитываться команды? Нет прослойки между молодёжным футболом и самым высоким уровнем», – сказал он.

Это правда, мы ничего не получили от перехода на «осень-весну». К этому просто не оказались готовы. Богатые воспользовались шансом закупить звёзд, а в жизни средних и бедных ничего не поменялось. Такая же убогая инфраструктура с одним отличием – теперь её использовали на холоде.

Вопрос – что мы получим от возвращения? Возрождение интереса к футболу в провинции? Не исключено. Деньги теперь остаются исключительно внутри страны, так что часть найдут и для футбола. Возможно, вновь перезапустятся некоторые клубы из второго дивизиона, которым климатически больше подходит играть летом. Глобальных изменений в РПЛ ожидать глупо. Кто-то представляет себе сюжет, по которому семьи из крупных городов массово отказываются от летней поездки на дачу ради футбола? Мне – сложно. Так что в самые жаркие месяцы интерес вовсе может упасть.

Хотя сейчас как раз то самое время, когда РПЛ не обязательно ставить на первое место. Для сохранения уровня и прогресса нужны радикальные реформы в низших дивизионах. Осталось понять, кому их проводить. Иначе даже возможный переход на старую систему ничего не изменит. А с возвращением России в европейское сообщество – снова всё будем менять?