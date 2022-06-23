Источник: «Мир» станет титульным спонсором РПЛ. Контракт — менее 800 млн рублей в год

Национальная система платёжных карт «Мир» станет титульным спонсором Российской Премьер-Лиги, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, стороны улаживают последние детали. Контракт планируется подписать на четыре года. Его сумма составит чуть менее 800 млн рублей в год. Это почти в три раза больше, чем предыдущий договор лиги, но меньше, чем изначально предлагали потенциальные кандидаты.
Ранее стало известно, что компания Winline станет генеральным партнёром Российской Премьер-Лиги на ближайшие четыре сезона. Соглашение о партнёрстве будет подписано в ближайшее время. Сумма контракта составит 11,04 млрд рублей.
Чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал «Зенит», набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».
- 23 июня 2022
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