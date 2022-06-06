Генеральным партнёром Российской Премьер-Лиги станет компания Winline
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Компания Winline станет генеральным партнёром Российской Премьер-Лиги на ближайшие четыре сезона, сообщает пресс-служба РПЛ. Соглашение о партнёрстве будет подписано в ближайшее время. Сумма контракта составит 11,04 млрд рублей.
По условиям соглашения Winline получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.
Чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал «Зенит», набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».
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