Дасаев прокомментировал отсутствие Мозеса в расположении «Спартака» после решения ФИФА

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал неявку Виктора Мозеса на летний сбор красно-белых.



«Ну как я могу знать, нужен он или не нужен в «Спартаке»? Чего опасаться-то? Ещё чемпионат не начался. Только подготовка идёт. Давайте посмотрим, что будет с Мозесом дальше», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста. В сезоне-2021/2022 Виктор провёл за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего нигерийского футболиста в € 3,5 млн.