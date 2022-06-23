Мостовой: отсутствие Мозеса на сборах — звоночек для «Спартака». Он один из лучших

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал неявку Виктора Мозеса на летний сбор красно-белых.

«Это звоночек для «Спартака». Мы об этом уже говорили. Сейчас всё только начинается. Половина легионеров уехала, ещё половина будет пользоваться этим. Почему нет? Нужно быть ко всему готовыми. Тем более у них все карты. Просто берёт и уезжает. Почему нет. Хотя Мозесу здесь ничего не мешает. Он один из лучших в «Спартаке». Мог бы и остаться. Другое дело, что мы всех этих нюансов не знаем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста. В сезоне-2021/2022 Виктор провёл за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего нигерийского футболиста в € 3,5 млн.