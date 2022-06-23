Футболистка «Барсы» показала окровавленную обувь и травму, с которой играла в финале ЛЧ

27-летняя футболистка «Барселоны» и сборной Норвегии Каролина Грэм Хансен рассказала, что ей пришлось играть большую часть финала Лиги чемпионов с глубоким порезом на ноге.

Норвежская суперзвезда не встречалась с прессой после поражения от «Лиона» со счетом 1:3 в финале Лиги чемпионов.



Хансен была очень огорчена этим поражением. На следующий день 27-летняя футболистка извинилась перед болельщиками в одной из социальных сетей.



Более недели спустя она также поделилась фотографиями пореза между пальцами ног и окровавленной обуви. Теперь 27-летняя футболистка говорит, что получила травму в первом тайме финала Лиги чемпионов.



«Мне максимально не повезло в том, что я получила не дырку в бутсе или носке, а порез на коже. Порез был довольно глубоким. Потом было наложено несколько швов, но, к счастью, сейчас я в порядке», — сказала Хансен в интервью NRK.