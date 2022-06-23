Дюков считает, что до исключения РФС из ФИФА не дойдёт

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о будущих взаимоотношениях организации и ФИФА.



«До исключения РФС из ФИФА не дойдёт, думаю. Диалог ведётся, мы ведём определённые консультации. Но решение стало для нас неожиданным. Ожидаем в ближайшее время получить какие-то разъяснения, почему перед его вынесением не было каких-либо консультаций. Надеемся, что в ближайшее время эта ситуация разрешится. Это не моё решение, бюро или исполкома – это решение конференции. Если все совместно примут решение о выходе из ФИФА, то техническую составляющую мы возьмём на себя. Но это решение должно быть предельно взвешенным. Молодые игроки, тренеры и все-все должны понимать, что в таком случае они надолго будут лишены возможности принимать участие в международных турнирах. Да, и сейчас они этого лишены, но сейчас идет процесс оспаривания, а также ведутся консультации. Есть вероятность, что принятое решение в отношении РФС будет изменено», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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