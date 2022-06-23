Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» высказались о будущем Юри Алберто в клубе после решения ФИФА по легионерам

В «Зените» высказались о будущем Юри Алберто в клубе после решения ФИФА по легионерам
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Юри Алберто в клубе после решения ФИФА.

«Вернётся ли Юри Алберто в «Зенит»? Рассматривается вариант двусторонней аренды сроком на один год», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Алберто сыграл в 11 матчах РПЛ сезона-2021/2022, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.

Новость по теме
Источник: «Коринтианс» продвинулся в переговорах по Юри Алберто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022