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Воспитанник «Локомотива» Ушахин стал игроком «Уфы»

Воспитанник «Локомотива» Ушахин стал игроком «Уфы»
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Центральный защитник Лев Ушахин подписал долгосрочный контракт с «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды.

Ушахин – воспитанник московского «Локомотива». В прошлом сезоне он сыграл 19 матчей в ФНЛ-2 за «Казанку» и семь игр в М-лиге за «Локомотив». Защитник вызывался в юношеские сборные России U17 и U18.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» впервые с 2014 года сыграет во втором по силе дивизионе России. Футболисты башкирской команды заняли 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, поэтому им пришлось сыграть в стыковых матчах. В переходных встречах команда Алексея Стукалова уступила по сумме двух матчей «Оренбургу». Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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