Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В агентстве полузащитника Отавио назвали фейком информацию об интересе ЦСКА

В агентстве полузащитника Отавио назвали фейком информацию об интересе ЦСКА
Комментарии

В агентстве GR2 Esports отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику «Атлетико Минейро» Отавио.

«Отавио и ЦСКА? Это фейк, он не является свободным агентом. Отавио подписал четырёхлетний контракт с «Атлетико Минейро», — заявили в агентстве GR2 Esports корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что красно-синие могут подписать бразильского опорника на правах свободного агента.

27-летний бразильский полузащитник является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал до 2017 года. Затем футболист перешёл в «Бордо» за € 5 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл в национальном французском первенстве 16 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.

Новость по теме
«Никогда не говори никогда». Зидан ответил на вопрос о возможной работе в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022