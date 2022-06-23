В агентстве полузащитника Отавио назвали фейком информацию об интересе ЦСКА
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В агентстве GR2 Esports отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику «Атлетико Минейро» Отавио.
«Отавио и ЦСКА? Это фейк, он не является свободным агентом. Отавио подписал четырёхлетний контракт с «Атлетико Минейро», — заявили в агентстве GR2 Esports корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что красно-синие могут подписать бразильского опорника на правах свободного агента.
27-летний бразильский полузащитник является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал до 2017 года. Затем футболист перешёл в «Бордо» за € 5 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл в национальном французском первенстве 16 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.
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