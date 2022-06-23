«Никогда не говори никогда». Зидан ответил на вопрос о возможной работе в «ПСЖ»

49-летний французский специалист Зинедин Зидан ответил на вопрос может ли он когда-нибудь возглавить «Пари Сен-Жермен».

«Никогда не говори никогда. Как главный тренер, я не могу пойти в 50 клубов. Есть всего лишь две или три возможности», — приводит слова Зидана Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Напомним, Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что клуб не вёл переговоров с бывшим наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом. Действующим главным тренером клуба является аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Сообщалось, что тренер в ближайшее время покинет парижскую команду.

Как Зидан помогал игрокам «Реала» на тренировках.