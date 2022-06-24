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Главный тренер сборной Польши высказался об исключении Мацея Рыбуса

Главный тренер сборной Польши высказался об исключении Мацея Рыбуса
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал решение Федерации футбола Польши отстранить защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от участия в матчах национальной сборной.

«Это было мое решение. Я позвонил Мацею после нашего тренировочного сбора. Он первым узнал о моем решении, но также проявил большое понимание. Ему пришлось принять сложное решение, я не собираюсь его осуждать. Он знает, что происходит вокруг него, он сказал, что смотрел все матчи сборной в июне. Он очень подбадривал ребят и постоянно был с ними на связи, и они прекрасно понимали его ситуацию», — приводит слова Sport.pl.

Ранее в Федерации футбола Польши сообщили, что из-за того, что Рыбус остался выступать в России и подписал контракт со «Спартаком», он больше не будет вызываться в сборную Польши и не примет участия на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

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