«Бавария» собирается отозвать предложение по новому контракту для Сержа Гнабри
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«Бавария» может отозвать предложение по новому контракту с клубом для полузащитника Сержа Гнабри. Также руководство мюнхенского клуба рассматривает вариант с установлением крайнего срока для ответа игрока на предложение «Баварии». Об этом сообщает Bild.
Ранее появлялась информация о том, что Гнабри отказался от контракта с «Баварией» на € 19 млн в год. Сообщается, что руководство немецкого клуба не собирается увеличивать это предложение. Действующий контракт Сержа Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Немецкий вингер перешёл в «Баварию» в 2017 году из «Вердера». В минувшем сезоне Гнабри провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал семь результативных передач.
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