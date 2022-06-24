Владимир Ильин прокомментировал возвращение в «Ахмат»

Нападающий Владимир Ильин, о заключении контракта которого с «Ахматом» было объявлено вчера, 23 июня, рассказал о своих первых впечатлениях после возвращения.
«Команда встретила хорошо. В принципе, я вернулся в родные стены. Много знакомых лиц, знакомый тренерский штаб, так что очень хорошо, тепло приняли. Я бы не сказал, что команда сильно изменилась за этот год, всё-таки большинство людей мне знакомы, поэтому считаю, что никуда и не уходил.
На адаптацию в психологическом плане время не понадобится, ну а в физическом надо чуть-чуть втянуться, потому что много пропустил. Сейчас работаю с тренером по, можно так сказать, адаптации, с нашим итальянским персоналом. Хотелось бы взять номер 29, если он свободен. День рождения моей дочки в этот день, поэтому номер для меня значимый», — приводит слова Ильина пресс-служба грозненского клуба.
Сезон-2021/2022 футболист провёл в составе «Краснодара», приняв участие в 22 матчах и забив 4 мяча. 21 июня «быки» расторгли контракт с игроком. За «Ахмат» Ильин ранее провёл 36 матчей и отличился 11 раз.
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