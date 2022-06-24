Йоканович — о своих успехах: я стал чемпионом в Тайланде, дважды брал титул с «Партизаном»
Поделиться
Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о тех успехах, которых он добивался с предыдущими клубами, в которых он работал. Наставник назвал свои главные достижения.
«Я становился чемпионом дважды с «Партизаном». В Тайланде стал чемпионом, не проиграв ни одного матча. «Маккаби» выводил впервые в истории в Лигу чемпионов. Выходил в АПЛ.
Я не думаю о неудачах, всегда двигаюсь вперед, смотрю в новый день, работал с многими молодыми игроками. Я нацелен только на успех», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Славиша Йоканович стал новым главным тренером «Динамо» летом 2022 года. Ранее он работал в «Маккаби» из Тель-Авива, «Муангтонг Юнайтед» и «Партизане».
Комментарии
- 24 июня 2022
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:46
-
14:45
-
14:41
-
14:36
-
14:32
-
14:29
-
14:26
-
14:26
-
14:21
-
14:17
-
14:05
-
14:01
-
13:46
-
13:38
-
13:28
-
13:23
-
13:20
-
13:15
-
13:15
-
13:07
-
13:06
-
13:05
-
13:04
-
13:02
-
12:48
-
12:31
-
12:26
-
12:20
-
12:18
-
12:05
-
12:03
Партнерский контент