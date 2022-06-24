Йоканович — о своих успехах: я стал чемпионом в Тайланде, дважды брал титул с «Партизаном»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о тех успехах, которых он добивался с предыдущими клубами, в которых он работал. Наставник назвал свои главные достижения.



«Я становился чемпионом дважды с «Партизаном». В Тайланде стал чемпионом, не проиграв ни одного матча. «Маккаби» выводил впервые в истории в Лигу чемпионов. Выходил в АПЛ.



Я не думаю о неудачах, всегда двигаюсь вперед, смотрю в новый день, работал с многими молодыми игроками. Я нацелен только на успех», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, Славиша Йоканович стал новым главным тренером «Динамо» летом 2022 года. Ранее он работал в «Маккаби» из Тель-Авива, «Муангтонг Юнайтед» и «Партизане».