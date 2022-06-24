Жамнов высказался о решении Овечкина сыграть за футбольное «Динамо»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал заключение хоккеистом Александром Овечкиным контракта с футбольным «Динамо» на одну игру.

«На один день же. Захотелось — и подписал, что тут. Саша хорошо в футбол играет, проблем у него не будет. Может ли он забить голы? Приходите и узнаете, наверное, забьёт! Это помогает популяризировать хоккей, как и все остальные виды спорта», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 36-летний Овечкин сыграет за «Динамо» в товарищеском матче с командой «Амкал», который состоится завтра, 25 июня. Встреча станет для динамовцев первой в рамках подготовку к сезону-2022/2023. На ней также представят новый тренерский штаб «Динамо» во главе со Славишей Йокановичем.

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