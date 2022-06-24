Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
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Российский хоккеист Александр Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте.
36-летний спортсмен сыграет за команду в товарищеской игре с «Амкалом» в футболке с третьим номером, под которым за клуб выступал его отец Михаил. В настоящее время Овечкин играет за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча «Динамо» — «Амкал» состоится завтра, 25 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало матча — в 19:45 мск. Также завтра ожидается презентация нового тренерского штаба московской команды во главе со Славишей Йокановичем.
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